Poškodovanega mladeniča v Dolini Glinščice reševali s helikopterjem

Tržaška gasilska enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF, gasilci iz Milj, gorski reševalci in reševalci službe 118 so danes ob 16.15 posredovali v Dolini Glinščice, kjer se je poškodoval 16-letnik, ki se je med padcem v korito »vir K’ntrj’ga« udaril v glavo. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je utrpel pretres možganov in da se je udaril v obraz. Bil je pri zavesti, njegovo zdravstveno stanje je bilo stabilno. Zaradi kritičnih vremenskih razmer, da bi zaradi velike vročine preprečili dolgotrajnejše zadrževanje v dolini, so ga naložili na nosila in poklicali na pomoč reševalni helikopter, na katerega so ga nato potegnili z vitlom. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico. Gorski reševalci so z vrvmi iz reke pomagali tudi zdravstvenemu osebju službe 118.