Mestni spomeniki v temi

Mestni spomeniki in palače odslej ne bodo razsvetljeni. Goriški župan Rodolfo Ziberna je odločil, da ugasne luči na goriškem gradu in v drugih občinskih stavbah: s tem simbolnim dejanjem želi opozoriti na vse dražje položnice, ki bremenijo družine, podjetja in tudi same lokalne uprave. »Razumem, da je iskanje sredstev za kritje vse višjih stroškov velik zalogaj, vendar razmere se hitro slabšajo. Mnogi podjetniki ne bodo mogli plačati računov in bodo morali zapreti svojo dejavnost,« pravi Ziberna. Z odbornico za socialo Silvano Romano se pripravljata na morebitni nov val prošenj po pomoči. »V stiku smo z zasebniki, ki redno dajejo na razpolago sredstva za plačilo položnic za družine v stiski. Podjetja, ki tržijo električno energijo in plin, bom prosil, naj dovolijo plačila na obroke. Če ne bo šlo drugače, bomo ugasnili del javne razsvetljave in s prihranjenimi sredstvi okrepili sklad za socialo,« pravi Ziberna.