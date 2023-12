»Mi vsi smo Tržičani« (video)

V Tržiču je v teku manifestacija, ki jo je organizirala krajevna muslimanska skupnost, potem ko je sredi novembra županja Anna Cisint odredila zaprtje dveh islamskih kulturnih središč, ker ju niso uporabljali v skladu z njuno urbanistično namembnostjo.

Pred nekdanjo tovarno Gaslini se je zbrala množica udeležencev, po prvih ocenah naj bi jih bilo okrog pet tisoč, veliko je tudi žensk in otrok. Ob predstavnikih islamske skupnosti je ob 10. uri v tišini zakorakalo proti drevoredu San Marco tudi nekaj domačinov in predstavnikov ANPI-VZPI, društva Monfalcone Interetnica, sindikata FLC CGIL, stranke KPI, Levice in še nekaterih organizacij. Shod poteka brez posebnih gesel, udeleženci vihtijo italijanske in tudi evropske zastave.

»Zbrali smo se na ulici, ker nekdo ločuje prebivalce tega mesta, vendar se s tem občani nikakor ne strinjamo. Županjo Anno Cisint vabim k razmisleku, naj si raje prizadeva za dialog kot pa za podpihovanje delitev,« je poudaril častni predsednik islamskega kulturnega centra Darus Salaam in bivši tržiški občinski odbornik Bou Konate.