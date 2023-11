Miklavžev sejem bo uvedel v praznični čas

»Božič je izraz naše civilizacije, naše kulture, naše vere, razveseljuje otroke in odrasle, vsakega izmed nas navdaja z lepimi občutki.« Tako je tržiška županja Anna Cisint povedala na včerajšnji predstavitvi niza dogodkov, ki bodo poživili praznični čas v Tržiču. Lučke na božičnih jelkah, ki bodo razpršena po tržiških rajonih, bodo prižgali v ponedeljek, 4. decembra. Dan kasneje bo v praznični čas uvedel tradicionalni Miklavžev sejem. Po mestu bodo igrali na dude glasbeniki iz Folgarie, nastopila bo tudi tržiška godba na pihala. Na Trgu Republike bodo namestili drsališče in lesene hiške, pred občino bodo postavili božično jelko in ob njej bodo poskrbeli še za jaslice. Božično naselje bodo uradno odprli v petek, 8. decembra, ob 17. uri. K veselemu vzdušju bodo prispevali člani pustne skupine iz Štarancana. Ob 20.30 bo na Trgu Republike koncert skupine Overtwelve. Na sosednjem Trgu Unità in v Ulici Sant’Ambrogio bodo namestili nekaj vrtiljakov.

V mestnem središču in v okoliških rajonih se bo v prazničnem času zvrstilo približno sedemdeset dogodkov, s katerimi želijo privabiti v Tržič čim več ljudi. V občinskem gledališču bo v ponedeljek, 18. decembra, ob 20.30 plesna predstava Giovani senza confini, pri kateri bodo sodelovale glasbene šole iz Tržiča, Trsta, Nove Gorice in Gorice. V sredo, 20. decembra, ob 20.30 bo v dvorani Bonezzi glasbeni dogodek Monfalcone Talent Show 2023. V nedeljo, 31. decembra, bo silvestrovanje na prostem, ki ga prirejajo skupaj z radiom Wow in diskoteko I AM spazio eventi.