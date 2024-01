Mladi naj nosijo v svet sporočilo miru

Naj bosta glasba in petje mladih, ki so graditelji boljše prihodnosti, sporočilo miru v Evropi in v svetu. Zarja miru je bil naslov koncerta, ki ga je Evropeistična akademija FJK priredila v petek v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Glasbeni večer so oblikovali komorni orkester Nova iz Nove Gorice, mladinski pevski zbor Šempeter-Vrtojba in mešani mladinski pevski zbor Emil Komel in je bil vključen v projekt, ki je nastal v duhu čezmejnega sodelovanja ob Evropski prestolnici kulture 2025 in tako združuje tri mladinske glasbene realnosti, ki delujejo na čezmejnem prostoru.

Navzoče je uvodoma v slovenščini in italijanščini nagovoril direktor Evropeistične akademije Furlanije-Julijske krajine Pio Baissero. »Današnji večer zaključuje mojo pot kot Evropeist, ki se je začela leta 1989, ko sem bil med ustanovitelji akademije. Koliko časa je že minilo od tistega zgodovinskega leta, ko je padel Berlinski zid in me je spremljalo upanje v svobodno in miroljubno Evropo. Danes je tisto upanje globoko razočarano, ko vidim, da zna današnja Evropa obljubljati samo denar in orožje, in je zato efemerna ustanova. Ampak, kot pravijo, je zgodovina vedno pripravljena presenetiti, in mislim, da nas bodo presenetili prav mladi, kot tisti, ki nas bodo danes očarali z glasbo in petjem in prinesli sporočilo zarje miru po vsej Evropi in po vsem svetu,« je povedal Baissero.

Skupaj izvedli mašo Sunrise

Koncert je stopil v živo z nastopom komornega orkestra Nova, ki deluje pod umetniškim vodenjem Mojce Batič, Ane Cotič, Barbare Grahor Vovk in Polone Repše, in se je predstavil s skladbama Northern Lights Ole Gjeila in Gabriel’s oboe Ennia Morriconeja s solistko Vido Furlan na violončelu. Mladinski pevski zbor Šempeter-Vrtojba je pod taktirko Mojce Maver Podberšič in ob klavirski spremljavi Eme Ptičak in Martine Štrukelj zapel skladbi Jubilemus, exultemus Fracoisa Couperina in The lord bless you and keep you Johna Rutterja. Pevci mešanega mladinskega zbora Emil Komel in dirigent David Bandelj so nastopili s skladbama Qui leviter credit Jacobusa Gallusa in Pater noster Pavleta Merkuja. Sledil je osrednji del večera, in sicer skupna izvedba maše Sunrise, ki jo je leta 2007 napisal norveško-ameriški skladatelj Ola Gjeilo in globoko sporočilo o iskanju povezovanja med nebom in zemljo najde v vrednoti miru, ki bo prinesel zarjo prihodnosti družbe.