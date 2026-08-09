Iščejo vsebine za novo poglavje poslopja: tokrat v znamenju turizma

Občina Števerjan je v teh dneh objavila dve obvestili, s katerima si prizadeva nadaljevati z uresničevanjem zastavljenih razvojnih načrtov na področju turizma. Po eni strani išče odziv potencialnih upravljavcev za turistično oživitev občinske nepremičnine, nekdanje stavbe osnovne šole v Števerjanu. Po drugi pa vabi občane k sodelovanju pri pripravi sprememb občinskega prostorskega načrta.

»Prepričani smo, da je treba staviti na turizem,« je poudaril števerjanski prvi občan Marjan Drufovka. Z obema postopkoma želi občina spodbuditi dolgoročni razvoj Števerjana:tako z oživitvijo poslopja, ki ima velik neizkoriščen potencial, kot z vključevanjem občanov v načrtovanje prihodnje podobe prostora.

Nove vsebine za objekt

»Z 31. julijem je potekla pogodba še zadnjemu najemniku v objektu, ki je zdaj prazen. V dogovoru s podjetjem Ater z njim uradno razpolaga občina,« je pojasnil Drufovka. Nekdanja osnovna šola v Števerjanu, ki je bila pred leti preurejena v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji Ater, se nahaja v Grajski ulici ob vrtcu Kekec. Stavba obsega devet stanovanj,dve večji in sedem manjših, večji skupni prostor ter dodatno manjše stanovanje, predvideno za ambulanto, ki pa nikoli ni zaživela. Kljub urejenim prostorom stavba ni bila nikoli v celoti zasedena, zato se je občina odločila poiskati novo vsebino. Stavba bo ostala v občinski lasti, prihodnji upravljavec pa bo moral predložiti kakovosten projekt in ustrezen poslovni načrt.

Prvi korak predstavlja zdaj tržna raziskava pred podelitvijo koncesije za uporabo občinske nepremičnine, namenjene turistični in nastanitveni dejavnosti. Občina poudarja, da ne gre za javni razpis, temveč za zbiranje interesov in mnenj gospodarskih subjektov, ki bodo služili kot podlaga za pripravo koncesijskega postopka. Gre za nadaljevanje načrtov, ki jih je občinski svet predstavil že lani. »Naš cilj je dobiti podjetnega sogovornika, ki na stavbo gleda dolgoročno in želi izkoristiti njen potencial,« je izpostavil župan. Poslopje se namreč nahaja le streljaj od glavnega vaškega trga. »V primeru, da ne bi našli ustreznih ponudb, pa smo dogovorjeni s podjetjem Ater, da bomo skupaj iskali nove rešitve,« je poudaril Drufovka in dodal, da je prvi korak poživiti nekdanjo osnovno šolo v Števerjanu. Isto pa nameravajo nato storiti s šolskim poslopjem na Jazbinah.

Zbirajo predloge občanov

Sočasno občina začenja tudi postopek uskladitve občinskega splošnega prostorskega načrta z deželnim krajinskim načrtom Furlanije - Julijske krajine. Za ta namen je pridobila deželna sredstva, cilj pa je prostorski načrt dopolniti z vsebinami, ki bodo prispevale k varovanju in vrednotenju krajine.

V okviru postopka poteka javno posvetovanje, ki bo trajalo od 7. avgusta do 20. septembra. Občina vabi občane, lastnike zemljišč in druge zainteresirane, da predložijo pobude za spremembe prostorskega načrta ali strokovne predloge za razvoj prostora. Vloge je mogoče oddati osebno, po elektronski pošti ali prek pošte PEC, priložiti pa je treba tudi ustrezno dokumentacijo. Vse informacije so na voljo na občinski spletni strani.