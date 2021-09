Mladi se zavedajo, da ni planeta B (video)

Da je mladim mar za prihodnost planeta in že neizogibne podnebne spremembe ter da si želijo takojšnje in učinkovite rešitve, je danes dokazalo okrog 600 udeležencev, ki so se v jutranjih urah zbrali v Spominskem parku v Gorici, od koder je krenil podnebni štrajk. Manifestacije, ki jo je organizirala krajevna sekcija svetovnega gibanja mladih Fridays for future, so se udeležili v glavnem dijaki nižjih in višjih srednjih šol, med temi tudi tretji, četrti in peti razredi slovenskih licejev v Gorici. Z gesli, kot je »There is no planet B« ali »V šolo spet, ko bo manj topel svet«, ki so jih zapisali na barvne plakate, so se po Korzu Italia, ulicah XXIV Maggio in Nazario Sauro, po trgu pred županstvom in ulicah De Gasperi, Crispi in Marconi sprehodili vse do Trga sv. Antona. Tu so udeleženci imeli na razpolago mikrofon in so lahko prosto podali svoje mnenje o pereči temi. Množico sta nagovorila tudi dijaka klasičnega liceja Primoža Trubarja Demetra Picco in Simon Simčič, ki sta – kot tudi drugi sovrstniki – spodbudili k hitrim spremembam in k temu pozvali tudi politike in odločevalce. Sprevoda so se udeležili tudi predstavniki združenja Legambiente iz Gorice in skupine Eko Štandrež.