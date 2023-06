Mladi so s petjem in plesom zablesteli na borjaču

Na gabrskem »borjaču«, t.j. dvorišču Kulturnega društva Skala, so v torek pod večer nastopile mlade plesne in pevske zvezde. Večer z naslovom Zvezde na borjaču je sodil v niz Junijski večeri, ki ga Občina Sovodnje prireja v sodelovanju z vaškimi društvi. Večer, ki so ga oblikovale break dance skupini Skala V.I.P. in V.I.P. Koper, plesna skupina Slovenskega kulturnega društva Rdeča zvezda iz Saleža in solistke iz šole petja Damijane Golavšek, je spadal tudi med preddogodke letošnjega Slofesta, ki bo zaživel septembra v Trstu na Trgu Sv. Antona v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih društev. Večer sta povezovali Martina Gruden in Erika Querinuzzi.

Od plesa do petja

Gabrci so tokrat v goste povabili skupine in društva, s katerimi so med letom večkrat sodelovali in se srečali na drugih dogodkih. Ob break dance skupini Skala V.I.P., ki deluje v sklopu društva Skala pod mentorstvom Edija Čineja, se je predstavila tudi break dance skupina V.I.P. Koper, ki jo prav tako vodi Edi Činej. Potem ko so plesalci vsak posamezno predstavili svoje plesne spretnosti in akrobacije, je plesna skupina iz Gabrji še prikazala, kakoje vadila med letom. V poligonu so mladi plesalci publiki orisali, kako urijo moč, gibljivost in koordinacijo v prostoru.

Na gabrskem borjaču so nastopile tudi gostje s Tržaške, članice plesne skupine Slovenskega kulturnega društva Rdeča zvezda, ki vadijo pod mentorstvom Ambre Cadelli. Najprej so se predstavile s koreografijo Bollywood, nato pa s koreografijo sodobnega plesa Spectrum. Dve starejši članici plesne skupine sta nastopili s koreografijo Ballo per sfogarmi.

Med eno plesno točko in drugo so publiko očarale solistke šole petja Damijane Golavšek. Kot prva je nastopila Ivana Osojnik Kerševan, ki je zapela pesmi Yesterday in War of the hearts. Alyssa Mega je publiko navdušila s pesmima Everything in La solitudine, medtem ko je Gioia Rožič nastopila s skladbama Nothing breaks like a heart in Giddy up. Ob koncu so pripravile še pevsko presenečenje in skupaj zapele pesem Tih deževen dan.