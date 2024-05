V dom na Placuto se je vrnilo življenje

»Svet slovenskih organizacij, Zveza slovenske katoliške prosvete, Združenje cerkvenih pevskih zborov in Krožek Anton Gregorčič bodo zasedli te nove, svetle in prijazne prostore. S hvaležnostjo bodo gradili prihodnost v duhu vrednot, ki so vodile ustanovitelje Katoliškega tiskovnega društva (KTD) in ljudi, ki so s svojim nesebičnim delom plemenitili prostore na Placuti št. 18.« Tako je na včerajšnjem prazničnem odprtju prenovljenih prostorov na Placuti dejala slavnostna govornica Verena Koršič Zorn. Prisluhnilo ji je veliko število ljudi, ki so se ob tej priložnosti množično zbrali na dvorišču doma slovenskih katoliških organizacij v Gorici.

V poslopje so omenjene organizacije in stranka Slovenska skupnost že prinesle novo življenje, uradi so opremljeni in operativni, selitev se bo zaključila v prihodnjih dneh. Dom je med včerajšnjim odprtjem zaživel ob glasbi, za katero so poskrbeli moški pevski zbor Mirko Filej, mešani pevski zbor Lojze Bratuž ter otroški pevski zbor in glasbeniki Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel.

Ob slavnostni govornici, ki je obudila spomine na čas, ko je v domu na Placati odmevala glasba in je bilo v njem slišati ropot tiskarskih strojev, je spregovoril še predsednik KTD Marjan Drufovka. Izpostavil je pomen sodelovanja za doseganje konkretnih ciljev, spomnil je, da je investicija v prenovo prostorov na Placuti znašala več kot milijon in pol evrov, in se zahvalil vsem, ki so s prostovoljnim delom omogočili ponoven razcvet kulturnega središča. Za pozdrav so k mikrofonu stopili goriški župan Rodolfo Ziberna, državna sekretarka Republike Slovenije Vesna Humar, deželni svetnik Antonio Calligaris v imenu predsednika deželnega sveta Maura Bordina in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Med uglednimi gosti sta bila tudi senatorka Tatjana Rojc in generalni konzul Republike Slovenije Gregor Šuc. Za molitev in blagoslov pred rezanjem traku je poskrbel duhovnik Marijan Markežič, ki si je močno prizadeval za rešitev doma slovenskih katoliških organizacij na Goriškem. Posebnih zahval so poleg njega bilo deležno tudi predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec ter nekdanja predsednika Katoliškega tiskovnega društva Hadrijan Corsi in Damjan Paulin. Slavnostnega odprtja so se udeležili tudi skavti.