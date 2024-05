Pomagajo proizvajalkam marmelad miru

Zadruga Coop Alleanza 3.0 pospešuje sodelovanje z bosansko zadrugo Zajedno/Insieme iz Bratunca pri Srebrenici, kjer so ženske po genocidu več kot 8500 bošnjaških moških vzele usodo v svoje roke in skušale v skupnem delu presegati etnično mržnjo. Na nedavnem srečanju v krožku Arci Gong v Gorici sta bila navzoča njena ustanovitelja Rada Žarković in Skender Hot.

Zadruga se je usmerila v gojenje malin in malih sadežev, iz katerih proizvajajo marmelade in sokove. Povezala je ženske tako srbske kot bošnjaške narodnosti. Rada Žarković je spomnila, da je z Gorico sodelovala že od konca 90. let prejšnjega stoletja v rodnem Mostarju, ko so dijaki obeh mest sodelovali pri projektu o varovanju vodnih virov Soče in Neretve. Ko sta se kasneje s Skenderjem Hotom odločila za ustanovitev zadruge, ki bi ženskam omogočila materialno preživetje obenem pa tudi ponovno spletala pretrgane vezi sožitja na enem med vojno v BiH najbolj kruto prizadetih območij, jim je Pokrajina Gorica zelo pomagala. Vzpostavili so tudi vez z zadrugo Coop, kjer so na prodaj njihovi »sadeži miru«.

V pogovoru, ki ga je uvedla predstavnica odbora članov Coop Barbara Giardini in ga je povezoval deželni svetnik Enrico Bullian, je odgovorna za mednarodne projekte pri Coop Giorgia Polli predstavila načrt za nadgradnjo sodelovanja, ki je bil financiran na deželnem razpisu in bo zajel tudi kmetijsko šolo Brignoli v Gradišču. Dijaki bodo prihodnje leto obiskali Bratunac in v živo spoznali zadrugo, šola pa ji bo nudila strokovno pomoč pri kmetovanju. V okviru projekta naj bi tudi financirali nakup stroja za lepljenje etiket, ki zdaj poteka še ročno, in novega polnilca stekleničk sokov in posod marmelade.

Rada Žarkovič je dejala, da bo pomoč zelo dobrodošla v času krize, ki je bolj prizadela prav manjše gospodarske obrate, kakršen je njihov, pa čeprav je z njim povezanih 600 družin, ki od tega črpajo vsaj del dohodka. Dragocena bo tudi pomoč pri trženju z izboljšanjem spletne promocije. Prav v teh tednih pa Coop v svojih marketih s posebno akcijo promovira »marmelade in sokove miru«.