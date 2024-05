Štandreške utrinke je posnel z luknjičarko

Z odprtjem fotografske razstave z naslovom Štandreški utrinki se je v petek začel tradicionalni Praznik špargljev, ki ga prireja Prosvetno društvo Štandrež. Na ogled so postavili črnobele fotografije, ki jih je goriški fotograf Marko Vogrič, sicer član Skupine 75, posnel po Štandrežu z luknjičarko, zelo preprosto napravo, predhodnico fotoaparata, ki s svojimi specifičnimi zahtevami pogojuje realizacijo fotografije.

»Vsega se z luknjičarko ne da posneti. Fotograf mora upoštevati njene danosti, se podrediti njenim omejitvam. Ob dnevni svetlobi mora izbrati primerne kadre, najraje s statičnimi motivi in z jasnimi svetlo-temnimi kontrasti. Tako nam tovrstni posnetki, predvsem tisti iz mišje perspektive, razkrivajo nove in neslutene izseke domačega okolja in naš pogled se včasih kar utopi v neizmerljivi globini pokrajine,« je o razstavi zapisal Saša Quinzi, ki je navzoče nagovoril tudi na njenem petkovem odprtju, na katerem je za glasbeno popestritev poskrbel mladi harmonikar Ivan Mucci. Praznik se bo nadaljeval še danes in prihodnji vikend. Današnji praznični program predvideva odprtje stojnic s hrano in pijačo ob 15. uri. Ob 19. uri bosta nastopila mešani pevski zbor Ciril Silič iz Vrtojbe in zbor štandreške osnovne šole Frana Erjavca, ob 20. uri bo večerja s slovensko domačo glasbo.