Mladim ponujajo možnost zaposlitve

Mladim do 35. leta starosti ponujajo možnost zaposlitve in obenem tudi poklicne rasti. Družbe Decathlon, Media World, Ottimax in Roadhouse so za pomoč pri iskanju zaposlenih zaprosile deželni urad za podjetja, ki bo skupaj z njimi organiziral zaposlitveni sejem.

Na sporedu bo v dvorani Dora Bassi v Gorici v četrtek, 14. decembra, sicer bodo prijave iskalcev zaposlitve zbirali do nedelje, 10. decembra, na spletni strani dežele (ustrezna povezava je objavljana tudi na Facebook strani goriške občine). Iskalci zaposlitve bodo imeli možnost, da opravijo štiri petminutne razgovore in se tako v skupno dvajsetih minutah predstavijo vsem štirim podjetjem.