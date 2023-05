Mladostniška energija spet preplavila dvorano

Uresničevanje sanj in preseganje lepotnih standardov v glasbi, petju in plesu: na odru Kulturnega centra Lojze Bratuž je v nedeljo zaživela premiera prenovljenega mladinskega muzikala Lak za sanje gledališke skupine O’Klapa, ki deluje pod okriljem Skupnosti družin Sončnica. Mladi igralci in plesalci so se po treh letih spet predstavili v muzikalu, ki je prosto povzet po filmu Hairspray. Glasbeno-gledališka produkcija je sicer doživela svojo krstno izvedbo in ponovitev pred pandemijo, nato pa je skupini O’Klapa koronavirus prekrižal načrte. Režijo in priredbo glasbeno gledališke produkcije podpisuje Sanja Vogric, ki je besedilo prilagodila našemu prostoru, nastopajoči pa so svoje igralske vrline letos urili tudi z mentorjem Andrejem Zalesjakom iz SNG Nova Gorica. Na odru je bilo videti nekaj stalnih članov gledališke skupine, pa tudi nekaj novih obrazov, ki so se verjetno prvič preizkusili v takšnem izzivu.

Samozavest je ključ

Protagonistka muzikala, ki je postavljen v 60. leta, je Tracy Turnblad, na odru energična in perspektivna igralka Mila Clapiz. Le-ta se z zvesto prijateljico Penny Pingelton, v katero se je poosebila Mateja Balta, pogumno upira mami in hčeri Von Tussle (Danieli Klanjscek in Kei Vogric), ki ji na vse načine skušata onemogočiti, da bi postala plesalka v televizijskem šovu voditelja Mal Alana (Cristiana Visintina) in da bi zmagala na lepotnem tekmovanju znanega laka za lase Pad O’Van. Vanjo trdno veruje oče, na odru Manuel Pintar, mama, v vlogi katere igra Irena Raseni, pa je bolj skeptična. Prav samozavest je ključ, ki Tracy spodbudi, da se kljub težavam preizkusi ob ritmih rock in twist glasbe in pokaže svoje plesne sposobnosti in na koncu zmaga naslov Miss lak Pad O’Van ter tako dokaže, da so lahko tudi »drugačne« punce prav tako privlačne. Kot se v mladinskemu muzikalu spodobi, seveda ni manjkalo romantičnih trenutkov: Tracy se zaljubi v lomilca src Linka Larkina, v vlogi katerega se je preizkusil Manuel Quaggiato, njena prijateljica Peggy pa v Fenderja Westa (Patrik Cingerli).

Pred do zadnjega kotička polno dvorano se je v koreografijah plesalca Alexa Devetaka in pisanih kostumih kostumografinje Daniele Klanjscek izkazalo dvajset igralcev in plesalcev. Ob že omenjenih junakih so nastopili še Alex Devetak (Mickey Scott in Gubana), Manuel Leonzini (Dolce iz modne hiše Dolce in Gubana), Monica Quaggiato (pevka in prodajalka), Iris Gulin (Darla Davis), Aleksija Primosig (Lou Ann Johns), Patrik Cingerli (Fender West), Simon Čavdek (Brad Barnes), Noemi Iacono (Becky Myers), Alex Terpin (Joey Jones), Samantha Juretic (Tammy Warren), Marco Fior (profesor in policist) in Gabrijela Vidmar (Peggy Pingelton). Petje in ples je v živo spremljala glasba skupine Love Guns, in sicer glasbeniki Erik Puric, Niko Trento in Matija Kralj z nekaterimi izvirnimi pesmimi in slovenskimi različicami pesmi iz filma Hairspray, medtem ko je za posneto glasbo poskrbel Komel Contemporary Ensamble. Igralci so urili vokalno tehniko s prof. Alessandro Schettino. Za izdelavo scenografije so poskrbeli Mario Klanjšček, Marja Vogrič, Karin Vižintin, Simon Čavdek in Alex Devetak, za tehniko pa so ob ekipi FriuliAudio bili zadolženi Valerio Komic, Janiki Cingerli in Ema Terpin. Koordinacija celotnega projekta je zasluga Katje Terčič in Kee Vogric, za organizacijo pa je poskrbela Katerina Ferletic. Ritmična glasba in energija nastopajočih sta tako navdušili polno dvorano, da je marsikdo zaploskal ali pomigal zraven.