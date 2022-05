Mlajev v doberdobski občini ni več

V doberdobski občini so včeraj odstranili mlaje, ki so jih krajani kot vsako leto postavili na predvečer prvega maja. Kot napovedano so jih podrli na podlagi odredbe, ki jo je v sredo podpisal vodja lokalne policije Corrado Calligaris in je bila posledica preverjanja, ki ga je občina odredila po nesreči v Podgori, kjer je mlaj padel na 30-letno žensko. Ker so mlaji stali na javnih zemljiščih in ni bilo uradnih dokazil o tem, da nikogar ne ogrožajo, jih je poveljstvo redarjev dalo odstraniti, s čemer se mnogi domačini ne strinjajo, saj menijo, da gre za pretiran ukrep in teptanje globoko zasidrane tradicije.

Očitki letijo tudi na vodstvo občine. Župan Fabio Vizintin na daljavo odgovarja, da gre za ukrep, ki nikogar ne veseli, v danih okoliščinah in ob pomanjkanju dokumentacije pa drugače ni bilo mogoče jamčiti varnosti in – v primeru nesreče, naj bo ta še tako malo verjetna – postopkov proti postaviteljem.

Delavci so se včeraj okrog 9.30 najprej odpravili v Doberdob. Na Trgu Sv. Martina so mlaj razžagali, nato pa so ostanke naložili na tovornjak in jih odpeljali. Rdeča zastava, ki je krasila mlaj, je ostala na tleh, kjer sta jo našla Alma Ferfoglia in njen mož Pasquale De Lorenzo. »Stara sem 80 let. Ko sem prvič sešila zastavo za mlaj, sem jih imela 18. Od takrat sem za zastavo poskrbela vsako leto, saj jo veter po enem mesecu dodobra raztrga. Letošnja je še cela, saj je visela le nekaj dni,« je za Primorski dnevnik povedala domačinka, ki podrtje mlaja zelo obžaluje. »Upajmo, da se ta tradicija ne bo izgubila, res bi bilo škoda,« je pristavila Alma Ferfoglia.

Po doberdobskem so požagali tudi mlaje na Palkišču, pred sedežem društva Kremenjak v Jamljah in na Kržadi pod jameljskim pokopališčem, na obnovljenem trgu na Poljanah pa je bil mlaj odstranjen še pred prihodom delavcev. Za to so namreč poskrbeli sami domačini. Le-ti so v prejšnjih letih luknjo za mlaj opremili s kovinskim nosilcem, katerega mehanizem omogoča varnejše postavljanje in tudi podiranje mlaja. Ker pa tudi za postavitev poljanskega mlaja ni bilo izdano nobeno dovoljenje, ga je včeraj doletela enaka usoda kot ostale.