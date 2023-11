Goriški gasilci so danes malo po 14. uri posredovali v Ulici Morelli, kjer je iz stanovanjske stavbe močno smrdelo po plinu. Na kraju so z merilniki preverili koncentracije plina v zraku, pri čemer so sklenili iz previdnostnih razlogov evakuirati poslopje in nekatere sosednje prostore. Pregledali so več stanovanj in ugotovili, da so v enem od teh stanovalci nehote pustili odprto varovalko plinskega štedilnika. Gasilci so jo zaprli, nato so stanovanje in celotno stavbo prezračili. Stanovalci so se nato lahko vrnili v stavbo. Na kraju so bili tudi policisti in tehniki plinskega dobavitelja.