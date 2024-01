Močno sneži tudi na Trnovski planoti. Meja sneženja se je dopoldne spustila do kakih tristo metrov nadmorske višine, tako da sneži vse od Ravnice proti Trnovemu in Lokvam.

Posamezne snežinke so naletavale do Solkana, kjer je bila okrog 10.30 temperatura približno poldrugo stopinjo nad lediščem. Sneg je pobelil tudi vrh Sabotina, Škabrijela in Svete Gore.