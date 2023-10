Modele si izposoja od slikarjev iz preteklosti

Akt brez modela je naslov likovne razstave, ki jo je v Feiglovi knjižnici v Trgovskem domu postavila Jasmina Rojc. Mlada umetnica iz Zalošč pri Dornberku se je likovno izobrazila na akademiji v Benetkah, mestu, ki je za več let postalo njen dom. Tam je slikala pretežno v tehniki olja na platnu, po vrnitvi v Slovenijo se je posvetila tudi drugim načinom likovnega izražanja. Svojo novo usmeritev je pokazala prav na razstavi v Trgovskem domu.

Na ogled je postavila kaka dva ducata risb manjšega formata, ki jih je posvetila ženskim in moškim aktom v različnih legah in položajih. Obiskovalcem razstave je povedala, da so naslikani liki predstavljeni kot izvorni in sestavni del narave, ki izražajo intimne pripovedi vseh nas. Rdeča nit likovnega prikaza so v tem primeru raziskovanje, odziv in dojemanje likovnega motiva ženskega in moškega akta. Slednji so ustvarjeni v tehniki tuša in svinčnika na papirju, ponekod je uporabljen tudi suhi pastel, je o svojih delih povedala Rojčeva. Dodala je še, da že tretjič razstavlja v Gorici. Svoja dela je pred časom na skupinskih razstavah prikazala v knjigarni LEG in v palači Attems.