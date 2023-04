Mopedist obtičal v jarku

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali na deželni cesti št. 409 v Ceglem blizu državne meje na območju Občine Krmin, kjer se je poškodoval 60-letni mopedist. Zapeljal je v obcestni jarek, v katerem je obtičal ukleščen deloma v vodi. Opazil ga je mimoidoči pešec, ki je poklical na interventno telefonsko številko 112. Reševalci, ki so prispeli z reševalnimi vozilom iz Krmina in z zdravniškim avtomobilom iz Gradišča, so mu na kraju nudili najnujnejšo pomoč. Nato je priletel helikopter, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Utrpel je številne poškodbe v večjem delu telesa. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so nudili pomoč zdravstvenemu osebju pri reševanju ter karabinjerji.