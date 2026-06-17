Morje je v Furlaniji - Julijski krajini čisto

Morje je Furlaniji - Julijski krajini čisto tudi ob izlivih Soče in ostalih rek. V Gradežu je včeraj posadka Zelenega škunerja predstavila rezultate analiz, ki so jih 28. maja opravili v desetih krajih med Trstom in Lignanom.

Predstavniki okoljevarstvene organizacije Legambiente so pojasnili, da je bil potrjen pozitivnih trend iz lanskega leta. Kot edino negativno noto so opozorili na pomanjkanje informativnih tabel, ki bi bile postavljene ob obali in na katerih bi bile informacije o kakovosti kopalnih voda. Kakorkoli, analize so pokazale, da je morska voda v skladu s predpisi pred tržaškim kopališčem Lanterna, v Miramaru, v Sesljanu, v Marini Julii, pred rtom Sdoba, kjer se v morje izliva reka Soča, v Gradežu, ob izlivu reke Stella in v Lignanu, kjer so vzorce pobrali na treh mestih: pred čistilno napravo, ob izlivu Tilmenta in pred osrednjo plažo.

»Zadovoljni smo, da je kakovost morske vode v skladu z zakonom v vseh desetih krajih Furlanije - Julijske krajine, kjer smo jemali vzorce. Po drugi strani moramo skrbeti, da bodo rezultati dobri tudi v prihodnosti. Prizadevati si moramo, da bi se znižala uporaba vode iz podtalnice, da bi povsod poskrbeli za ustrezno delovanje čistilnih naprav in da bi izpeljali do konca sanacijo območja ob nekdanji tovarni Caffaro pri Torviscosi, od koder onesnažujoče snovi še vedno dosegajo Gradeško in Maransko laguno,« je na včerajšnji predstavitvi podatkov poudaril Sandro Cargnelutti, deželni predsednik zveze Legamebiente, ki odločno podpira projekta za ponovno uporabo in prečiščevanje črnih vod v kmetijstvu in industriji, kot je med drugim predvideno v projektu za dvojni vodovod v industrijski coni San Giorgio di Nogaro.

»Naša naloga je opozarjati krajevne uprave na nerešene težave, saj je treba zaščiti zdravje kopalcev. Sami nismo pristojni za izdajanje dovoljenj za kopanje, temveč želimo ustrezno ozaveščati občane in podpirati občine, ki se lotevajo reševanja okoljskih vozlov,« je pristavil Stefano Raimondi, glasnik Zelenega škunerja zveze Legambiente, ki se je včeraj iz Gradeža odpravil na svojo že štirideseto plovbo vzdolž obale Apeninskega polotoka. Že jutri bodo okoljevarstveniki obiskali Caorle, sledila bo Chioggia, nakar se bo dolgo potovanje nadaljevalo vse do začetka avgusta, ko se bo zaključilo v Genovi.

Med gradeško etapo so predstavili tudi raziskovalni projekt, ki ga izvaja Univerza v Vidmu. Njeni raziskovalci so izdelali morski dron, ki je namenjen preverjanju zdravstvenega stanja podvodnih travnikov. Tudi z njegovo pomočjo bodo spremljali spremembe, ki jih povzroča dvig povprečne temperature morja. Cargnelutti je včeraj opozoril, da so še posebej na udaru ravno lagune, kateri voda je vse bolj slana. Vdor morske vode predstavlja vse večji problem tudi za podtalnico.