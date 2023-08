Morje vrnilo fragmente amfor in vaz

Tudi potopljena arheološka najdišča predstavljajo pomembno kulturno dediščino, ki jo je treba ohranjati, nadzirati in ščititi pred morebitno krajo, a tudi pred škodo zaradi naravne erozije, ki jo povzročata plimovanje in tokovi.

Sredi julija je posebna enota karabinjerjev za varstvo kulturne dediščine iz Vidma opravila temeljito nadzorno akcijo pod morsko gladino pred Gradežem v družbi potapljaške enote karabinjerjev iz Genove. V prvi fazi so se posvetili plovilu iz 3. stoletja pr. n.št., ki so ga odkrili pred več leti kakih 11 kilometrov od obale in 19 metrov pod vodno gladino. Leta 2012 so potopljeno plovilo prekrili z modularno kovinsko mrežo, da bi najdbe ustrezno obvarovali in situ pred tokovi, a tudi pred morebitnimi lakomnimi nepridipravi.

V bližini gradeškega otoka Pampagnola so potapljači na suho potegnili kar 53 arheoloških najdb, povečini fragmentov amfor iz poznorimskega obdobja. Take amfore so uporabljali med 5. in 6. stoletjem po n. št. – zanje je bil značilen krajši vrat z neizrazitim robom in širšim telesom.

V laguni so nazadnje na morskem dnu t.i. kanala delle Mee, ki je ladje vodil v Oglej, potapljači opazili nekaj neobičajnega: 4 metre visoko in 30 metrov dolgo grbo prekrito z morskimi usedlinami. Nova razbitina, ki je potapljačem ponudila spet nove fragmente amfor in vaz ter podobne keramike.

Najdene arheološke predmete je prevzel Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine, ki bo poskrbel za odstranitev soli z njih, čiščenje, katalogiziranje in restavriranje ter seveda za nadaljnje arheološke raziskave.

