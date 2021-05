Most čez Vipavo spet odprt

Most čez Vipavo v Rubijah je po poldrugem mesecu spet odprt, saj se je ob njem zaključilo postavljanje nove kanalizacijske cevi.

Gradbišče se je preselilo na deželno cesto št. 15 pri Rubijah; gradbeni delavci so še vedno na delu tudi v Dolenjih Gabrjah, kjer so gradbena dela v prejšnjih mesecih doživela zastoj zaradi najdbe nekaterih neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa prve svetovne vojne. Za njihovo varno odstranitev so bili potrebni pirotehniki, na prihod katerih je bilo treba čakati kar nekaj časa, saj je za cel Triveneto na voljo le ena ekipa; k zamudi je prispevalo tudi preverjanje morebitne prisotnosti drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev na območju gradbišča in v njegovi neposredni bližini. Cestno podjetje FVG Strade, ki upravlja cesto med Rubijami in Gabrjami, je v prejšnjih dneh sporočilo sovodenjski občini, da je gradbeno podjetje zaprosilo za podaljšanje cestne zapore. Po novem bo cesta med Gabrjami in Rubijami zaprta do 30. junija.