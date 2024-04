Most med slovenskim in italijanskim založništvom

Od četrtka, 4. aprila, do nedelje, 7. aprila, bo na štirih goriških prizoriščih 2. izvedba Festivala samostojnega založništva Gorizia most. Na festivalu se bodo predstavile tako slovenske kot italijanske male založbe, na spremljajočih dogodkih pa kulturniki in literarni ustvarjalci v obeh jezikih. Osrednji del festivala bo v soboto v dvorani Trgovskega doma, sicer pa se bo dogajanje začelo jutri in sklenilo v nedeljo.

V četrtek, 4. aprila, ob 18. uri bo v Mediateki Uga Casiraghija v Hiši filma na Travniku uvodno debatno srečanje na temo Manifesta poglobljenega branja, ki ga je Slovenija lansko jesen objavila ob gostovanju na knjižnem festivalu v Frankufurtu. O poglobljenem branju, ki naj bi presegalo zgolj dobesedno razbiranje vsebine knjig, se bodo pogovarjali direktor programa Go!2025 Stojan Pelko, pobudnik festivala Mesto knjige v Novi Gorici Miha Kosovel, organizator festivala esejistike Passaggi iz Fana Giovanni Belfiori in založnik Qudulibri ter soorganizator festivala Gorizia most Simone Cuva.

V petek, 5. aprila, ob 20. uri bodo v Galeriji Agorè na Korzu Verdi 95 predstavili grafično novelo in odprli razstavo izvirnih risb Quel pane nascosto. Storia di Anna Fabia Babicha in Maurizia Mattiuzze. Odlomke iz knjige, ki je izšla pri založbi Qudulibri, bo brala Carlotta Del Bianco. Gre za pripoved zgodbe nekdanje deportiranke v nacistična taborišča Anne Ragusa.

Osrednji dan bo kot rečeno sobota, 6. aprila, ko bodo v Trgovskem domu ob 10. uri odprli razstavo neodvisnih založb, pri kateri letos sodelujejo goriška LEG, Založništvo tržaškega tiska in Vita Activa Nuova iz Trsta, Kappa Vu iz Vidma, Društvo humanistov iz Nove Gorice, ZRC-SAZU iz Ljubljane ter Qudulibri in Studio Faganel iz Gorice.

Živalske pravljice iz Rezije

Ob razstavi se bodo zvrstili literarni dogodki in predstavitve. Prvi bo ob 10.15 namenjen učencem med 5. in 10. letom s predstavitvijo italijanskega prevoda slikanice o živalskih pravljicah iz Rezije (ZTT), ki jih je zapisala Anja Štefan, ilustriral Zvonko Čoh, prevedla Patrizia Raveggi. Pravljično urico bo vodila Luigia Negro. Ob 11.30 bo govor o Benečiji ob knjigi Gliuliana Cittija All’ombra del Matajur. Le Valli del Natisone tra realtà e illusione (KappaVu). Z avtorjem se bo pogovarjal Giuliano Velliscig.

Popoldne se bodo zvrstila literarna branja predvsem poezije ob spremljavi glasbenika Alda Becca. Predstavili se bodo Francesco Tomada in Tanjaq P. Holler (ob 15.30), Franca Mancinelli (16.30), Ksenja Laginja in Glorjana Veber (17.30), nazadnje pa bo ob 18.30 Tiziano Scarpa predstavil svojo knjigo La verità e la biro (Einaudi 2023).

Branje poezij in odlomkov proze se bo nadaljevalo tudi zvečer od 21. ure v krožku Arci Gong v Nunski ulici 10. Svoje verze bodo recitirali Nicola Skert, Ksenja Laginja, Tanja P. Holler, Francesco Tomada, Franca Mancinelli in Roberto Marino Masini. Predstavili bodo tudi odlomke iz romana novogoriškega filozofa in pisatelja Mirta Komela Medsočje, ki bo v kratkem izšel v italijanščini pri založbi Qudu v prevodu Mihe Obita, ki bo prebral nekaj odlomkov v slovenščini, založnik Simone Cuva pa v italijanščini.

Festivalsko dogajanje se bo v nedeljo, 7. aprila, sklenilo v prostorih Studia Faganel na Drevoredu 24. maja 15/c, kjer bo Sara Occhipinti predstavila fotoknjigo in fotografsko razstavo Alessandra Ruzziera Sto bene quando dormo. Gre za pričevanje o migrantskih zgodbah skozi posnetke dovoljenj za bivanje, ki so jih za sabo pustili v nekdanji vojašnici v bližini Čedada, kjer so našli zatočišče.

Festival so včeraj na srečanju z novinarji predstavili Patrizia Dughero in Simone Cuva (Qudulibri) ter Giovanni Fierro (Gorizia a capo). Izrazili so zadovoljstvo, da se prireditev po lanski prvi izvedbi utrjuje, širi in bogati z novimi prijatelji z obeh strani meje.