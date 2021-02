Mozaik posnetkov Silvanu z ljubeznijo (video)

Spominski večer posvečen nekdanjemu ravnatelju Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, Silvanu Kerševanu, ki sicer vsako leto na njegov rojstni dan, 21. februarja, poteka v Kulturnem centru Lojze Bratuž, se je letos zaradi razmer odvil nekoliko drugače – na spletu. V poslušanje je ponudil mozaik posnetkov posameznih glasbenikov in orkestrov, ki so na teh koncertnih obeležjih nastopili med letoma 2013 in 2020. Posnetek prireditve Silvanu z ljubeznijo je še vedno na ogled na Youtube kanalu centra Komel.

V 45 minutah se pred nami zvrstijo številni mladi glasbeniki, večina jih je prejela tudi štipendije, ki jih šola na tem spominskem večeru podeljuje zaslužnim učencem. Na ogled je tudi posnetek Silvana Kerševana, ujetega v enem izmed nagovorov na zaključnem šolskem koncertu, v katerem poudari, da si želi, da bi se center Komel ohranil takšen kakršen je, in sicer »z zdravimi, plemenitimi principi in nameni, ki družijo mladino ob glasbi, ustvarijo prijetnejše življenje in boljši svet med nami«. V začetnih kadrih so med glasbene nastope prepleteni še drugi prizori Silvana Kerševana iz dokumentarnega filma Muzika od Trsta do Trbiža (produkcija Zavod Kinoatelje, RAI in RTV Slovenija), v katerih govori o nastanku šole.