Preventivna izkopavanja na Trgu sv. Kancijanov v Škocjanu, kjer bi radi obnovili območje, so privedla na dan ostanke iz prvega obdobja krščanstva, med temi so tudi pisani mozaiki. Rezultate arheoloških izkopavanj, ki so jih izvedli med aprilom in oktobrom letos, bodo predstavili danes ob 15. uri v škocjanski občinski dvorani. Sledil bo ogled izkopanega območja.