Mraz ni po godu čebelam

Nizke temperature iz zadnjih dni so še največ skrbi povzročile čebelarjem, ki upajo v čim prejšnjo otoplitev, saj bo drugače izpad pridelka precejšen.

»Cvetovi dejansko ne medijo, v njih ni nektarja, ki se ustrezno razvije le ob pravšnji količini vlage in ob primerni temperaturi,« pravi večkrat nagrajeni doberdobski čebelar Silvan Ferfolja in pojasnjuje, da se je v noči s četrtka na včerajšnji dan pozeba pojavila zlasti v okolici Doberdobskega jezera, kar bi lahko povzročilo nekaj škode na cvetovih akacije in rešeljike. Čebelarji upajo, da bi se temperature v čim krajšem času dvignile, saj iz vidika proizvodnje medu imajo pred sabo najpomembnejše obdobje v letu.

