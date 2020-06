Mutova zapuščina Krajevni skupnosti Pevma, Štmaver in Oslavje

Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje je podedovala obsežno zapuščino Maria Muta, goriškega ljubiteljskega raziskovalca in poznavalca prve svetovne vojne, ki je preminil januarja 2018. Prejšnjo soboto so člani Krajevne skupnosti skupaj s predstavniki Zgodovinskega združenja Sabotin, ki mu je Muto predsedoval, poskrbeli za selitev okrog 3.500 knjig iz zasebnega stanovanja v Gorici v Štmaver, kjer pa jih bodo hranili le začasno: načrt namreč predvideva ureditev študijskega centra na sedežu Krajevne skupnosti v Pevmi, ki bi bil odprt za vse preučevalce krajevne in širše zgodovine.Člani omenjenih društev bodo v prihodnjih mesecih poskrbeli še za selitev gradiva in arheoloških eksponatov iz nekdanje vojašnice na Sabotinu, kjer je Muto nameraval urediti muzej. V opuščeni vojaški objekt je že znosil veliko zgodovinskega in dokumentarnega gradiva, a ga je žal tik pred odprtjem premagala bolezen. Znanci, prijatelji in sodelavci z obeh strani meje so se po Mutovi smrti začeli spraševati, kaj bo z njegovo zapuščino. Sam je večkrat izrazil željo, da bi vse njegovo gradivo ostalo v krajih na desnem bregu Soče, na katere je bil zelo navezan. To Mutovo namero so potrdili tudi člani združenja in sorodniki. Po enoletnem tuhtanju, kako in kaj, so se člani Združenja Sabotin odločili, da ukinejo društvo in da ves Mutov in obenem društveni material z darilno pogodbo prepustijo združenju Krajevna skupnost za Pevmo, Štmaver in Oslavje.

