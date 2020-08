Mutovo zapuščino prepeljali v Štmaver

V začetku junija smo poročali, da so člani Krajevne skupnosti iz Pevme, Štmavra in Oslavja poskrbeli za prevoz večje količine knjig in drugega arhivskega gradiva iz Gorice v Štmaver. Šlo je za zapuščino Maria Muta, ljubiteljskega raziskovalca, ki je veliko let svojega plodnega življenja posvetil zgodovinskim in arheološkim raziskavam na Goriškem. Ustanovil je tudi društvo, katerega cilja sta bila ravno raziskovanje manj znanih arheoloških najdišč ter ohranjanje zgodovinskih spomenikov in obeležij, zlasti iz časa 1. svetovne vojne. Mutovo ime pa je zdaleč najbolj povezano s Sabotinom, ki je postal njegov drugi dom. Vsa ta zavzetost, vztrajnost in navezanost na Sabotin in njegovo okolico so se žal prekinile januarja 2018 z nenadno smrtjo Maria Muta. Omenjeno društvo, ki mu je veliko let predsedoval, je takrat nehalo delovati. Člani društva, pa tudi njegova družina, so se na podlagi Mutove želje odločili, da vse gradivo z darilno pogodbo poklonijo Krajevni skupnosti Pevma, Štmaver in Oslavje. Člani Krajevne skupnosti so tako junija iz goriškega stanovanja v Štmaver zvozili kakih 3500 knjig, minulo soboto pa so podobne prevoze opravili še z vrha Sabotina.

