Muzej prve svetovne vojne v Redipulji bodo obnovili

Predvidoma 4. novembra naj bi Multimedijski muzej prve svetovne vojne v Redipulji v čisto novi podobi vrnili turistom in obiskovalcem. Vsako leto jih v muzeju, ki so ga odprli leta 2014, naštejejo okrog sto tisoč, med temi je več sto šol. »Obiskujejo nas turisti iz cele Evrope in vedno bolj pogosto tudi iz Amerike in Japonske. Tudi zaradi tega potrebujemo ustrezen multimedijski objekt in sistem, ki odgovarja potrebam tovrstnega mednarodnega turizma,« je poudarila Marta Lollis, predsednica združenja Pro Loco Fogliano Redipuglia, ki upravlja muzej. Najprej so želeli le nadgraditi multimedijsko ponudbo muzeja, kmalu pa se je izkazalo, da obstoječa stavba, napeljava in oprema ne morejo biti kos načrtovani posodobitvi. Potrebno bo torej prenoviti tudi samo stavbo muzeja, ki se nahaja v objektu nekdanje železniške postaje. Prenova spada v širši projekt Mednarodnega spominskega parka, pri katerem sodeluje več občin, med katerimi tudi Doberdob in Devin-Nabrežina, na čelu pa je Občina Tržič. Vsaka občina bo s pomočjo dodeljenih sredstev izvedla drugačne posege, od prenovitev stavb, spomenikov ali spominskih plošč do izgradnje novih objektov. Občini Foljan-Redipulja bo Dežela FJK za prenovo Multimedijskega muzeja dodelila v celoti 235 tisoč evrov.