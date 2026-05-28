Rossettijev poletni festival v Miramarskem parku navdihuje Egipt

Poletni kulturni festival Il Rossetti a Miramare bo letos obiskovalce popeljal v svet starodavnega Egipta, skrivnostnih artefaktov in napetih kriminalnih zgodb. Priljubljena prireditev, ki že šesto leto zapored nastaja v sodelovanju med Miramarskim gradom in Stalnim gledališčem FJK, bo med 27. junijem in 13. julijem ponovno oživila čarobni Miramarski park.

Osrednji dogodek letošnje izdaje bo nova gledališka produkcija Miramare Mystery, izvirna uprizoritev, navdihnjena z egipčanskimi zbirkami nadvojvode Maksimilijana Habsburškega in vzdušjem klasičnih detektivskih romanov. Predstava je nastala vzporedno z razstavo Sfinga jo privlači. Maksimilijan Habsburški in egipčanske zbirke med Trstom in Dunajem, ki je na ogled v konjušnicah Miramarskega gradu. Na včerajšnji predstavitvi programa je direktor gledališke hiše Rossetti Paolo Valerio povedal, da je dramaturgijo zaupal tržaškemu avtorju Enricu Luttmannu, režijo pa Davideju Calabreseju. V predstavi bo nastopila številčna igralska zasedba mladih in izkušenih igralcev, ki bodo obiskovalce vodili skozi skrivnostno zgodbo po različnih kotičkih parka.

Dogajanje predstave se vrti okoli izginotja dragocenega egipčanskega nakita, ki naj bi ga Maksimilijan podaril svoji soprogi Šarloti. Pet preiskovalcev, vsak s svojo metodo in značajem, bo skušalo razrešiti skrivnost, pri tem pa jim bodo pomagali - ali jih zavajali - skrivnostni liki, ki se pojavljajo med drevoredi in zgodovinskimi kulisama Miramara.

Spoštljiv odnos do okolja

Festival ostaja zvest svoji prepoznavni zasnovi: gledališka igra se ne odvija na klasičnem odru, temveč v naravnem okolju parka, kjer se predstave prilagajajo prostoru, svetlobi in zgodovinskemu ambientu. Ustvarjalci tudi letos poudarjajo spoštljiv odnos do zaščitenega okolja, brez velikih scenografskih posegov.

Predstave Miramare Mystery se bodo vsak večer začele ob 19.30, obiskovalci pa bodo svojo gledališko pot začeli pred konjušnicami Miramarskega gradu, kjer bo tudi blagajna. Organizatorji priporočajo predhodni nakup vstopnic, ki bodo od danes na voljo na blagajni gledališča Rossetti ter prek spletnih kanalov. Cena redne vstopnice znaša 20 evrov, znižana cena pa 17 evrov. Obiskovalci predstave bodo deležni tudi posebne ugodnosti: z vstopnico za Miramare Mystery si bodo lahko razstavo o egipčanskih zbirkah ogledali po znižani ceni 10 evrov.

Na predstavitvi je novi direktor Miramarskega gradu Guido Comis poudaril pomen sodelovanja med kulturnimi ustanovami. »Miramar postaja vse pomembnejši del kulturnega življenja Trsta. Veseli me, da Rossetti ustvarjalno interpretira teme, povezane z zgodovino gradu in njegovimi zbirkami,» je dejal direktor.

Posebno mesto bodo tudi letos imeli lutkarji gledališke skupine Piccoli di Podrecca, ki bodo med 3. in 5. julijem pripravili nastope z egipčanskim pridihom v okviru projekta Podrecca on the road nei musei nazionali FVG.