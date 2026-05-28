V Sežani se je hudo poškodoval motorist

Po neuradnih informacijah naj bi utrpel hud pretres možganov, zlom ključnice, obeh nog in še nekaj drugih poškodb

Spletno uredništvo |
Sežana |
28. maj 2026 | 16:35
    Prizorišče nesreče (ZGRS SEŽANA)
Z več zlomi, prestresom možganov in nekaj drugimi hudimi poškodbami je včeraj ob enih popoldne po trčenju v semaforiziranem križišču pred Sežano obležal 62-letni motorist iz okolice Postojne, poročajo Primorske novice. Pot mu je s tovornjakom zaprl 21-letni voznik iz Srbije.

Nesreča se je zgodila kmalu po 13. uri, ko je 21-letni državljan Srbije s tovornjakom pripeljal po stari cesti od Štorij do Sežane in v semaforiziranem križišču nameraval zaviti v levo proti Divači. Očitno je v križišče pripeljal, ko je imel na semaforju zeleno luč, in je zapeljal v križišče ter zavil v levo. Takrat pa je iz Sežane proti Štorjam naravnost skozi križišče pripeljal 62-letni motorist iz okolice Postojne, ki verjetno ni pričakoval, da ga bo voznik tovornjaka spregledal in mu zaprl pot.

Na žalost se je zgodilo ravno to. Motorist je trčil v kabino tovornjaka in padel ter se pri tem hudo poškodoval. Po neuradnih informacijah naj bi utrpel hud pretres možganov, zlom ključnice, obeh nog in še nekaj drugih poškodb. Na kraj nesreče so prihiteli na pomoč sežanski poklicni gasilci in zdravstveni reševalci, ki so motorista oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so odredili preiskavo dogodka, po vsej verjetnosti pa je voznik tovornjaka motorista preprosto spregledal.

