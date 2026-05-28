Sodoben, trajnostno naravnan in varen javni prostor

»Ko je bilo vse dokončano in sem prvič prestopil prag prenovljene občinske stavbe, sem res imel občutek, da vstopam v domač prostor, ne pa v javno ustanovo,« je za Primorski dnevnik povedal števerjanski župan Marjan Drufovka. V četrtek, 4. junija, se bodo občinski uradi Občine Števerjan po daljšem obdobju delovanja v začasnih prostorih vrnili v prenovljeno občinsko stavbo. Slavnostno odprtje pa bo v petek, 19. junija. Nato bo stekel še drugi sklop del, ki pa ne bo oviral občinskega delovanja.

Oprema je že postavljena

Od 22. julija 2024 so občinski demografski urad, tajništvo, tehnični urad, socialna delavka in sindikat CISL delovali v prostorih osnovne šole Alojza Gradnika na naslovu Križišče 34. Sedaj pa se vračajo nazaj. Zaradi selitve v prenovljeno občinsko poslopje v Grajski ulici 3 bodo uradi na podlagi županove odredbe št. 1/2026 zaprti za javnost v ponedeljek, 1. junija, in v sredo, 3. junija. V sredo bo kljub zaprtju zagotovljena telefonska dosegljivost na telefonski številki 345-1429750. »V četrtek, 4. junija, bodo uradi že obratovali,« je zagotovil Drufovka. Občani bodo urade lahko poklicali tudi na telefonsko številko 0481-884135: s pritiskom na interno številko 1 bodo dosegli tajništvo, z 2 demografski urad, s 3 tehnični urad, s 4 pa računovodstvo.

Župan se je zahvalil v prvi vrsti vsem občinskim uslužbencem. »Res je, da se stari dokumenti lahko shranijo v arhiv, digitalizirajo ali odvržejo, vseeno pa je veliko materiala in je selitev naporna,«je povedal. Poudaril je, da so pri selitvi na pomoč priskočili tudi številni prostovoljci. Levji del dokumentacije tehničnega urada so digitalizirali, oprema je že v celoti postavljena, med tem koncem tedna pa bodo preselili še računalnike, je še dejal župan in pristavil: »Mislim, da smo lahko vsi Števerjanci ponosni, da imamo tako lepo novo občino«. Poslopje so v okviru prvega sklopa del, ki je bil vreden 1.200.000 evrov, prenovili z vidika protipotresne varnosti, energetske učinkovitosti in funkcionalnosti ter danes predstavlja sodoben, trajnostno naravnan in varen javni prostor, opremljen z naprednimi tehnološkimi sistemi, prostori za občane, občinsko upravo in institucionalne dejavnosti. V prihodnjih mesecih se bo začel še drugi sklop del, ki predvideva med drugim zunanje dvigalo, nova razsvetljava in dodatna ureditev notranjih elementov.

Uradno odprtje prenovljenega občinskega sedeža bo v petek, 19. junija, ob 14.30. Udeležila se ga bosta predsednik FJK Massimiliano Fedriga in deželni odbornik Pierpaolo Roberti.