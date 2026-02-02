Na 36. Goriškem pustu prvič imena vozov in vasi tudi v slovenščini

Letošnji 36. Goriški pust, na katerem predstavljajo vozovi in skupine iz slovenskih vasi in društev več kot dve tretjini udeležencev, bo imel dva napovedovalca. V italijanščini bo v nedeljo, 8. februarja, napovedoval Lorenzo Cozzutto, v slovenščini pa Evgen Ban. »Na tak način bomo lahko prvič slišali izvirna slovenska imena krajev in vasi ter vozov in skupin,« je na današnji tiskovni konferenci na goriški občini izpostavil goriški pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič, ki si je posebno prizadeval za prisotnost slovensko govorečega napovedovalca.

Željo, da bi med sprevodom slišali slovensko besedo, so sicer izrazili sami slovenski predstavniki pustnih skupin in vozov, je poudaril Marsič. Po lanski izvedbi so bili namreč napisali in podpisali poziv k dvojezičnosti na Goriškem pustu ter ga naslovili na goriško društvo Pro Loco, ki je organizator prireditve.

Sprevod pustarjev se bo začel ob 14. uri.Skupine in vozovi se bodo odpravili po korzih Verdi in Italia, nato naprej po ulicah XXIV Maggio in Sauro, nakar bo šli mimo mestne hiše in dalje po ulicah De Gasperi in Roma. Zaključek bo na Travniku. Ob 18. uri pa se bo vesela druščina preselila pod nadstrešek na območju nekdanje pokrite tržnice v Ulici Boccaccio, kjer bosta zabava ob glasbi in ob 19.30 nagrajevanje.