Obisk EPK 2025 v številkah

Lansko leto smo se v tem obdobju vsi spraševali, kaj bo dejansko prinesla Evropska prestolnica kulture 2025. Vse je bilo še pod vprašajem: bosta naslov in dogajanje res privabila v naše loge več obiskovalcev ali gre le za utvaro? Po enem letu podatki z obeh strani meje pričajo o tem, da je bilo leto 2025 z vidika turističnega obiska za območje Nove Gorice, Gorice in širšega čezmejnega goriškega prostora res uspešno.

Deželni odbornik FJK za turizem Sergio Emidio Bini za Primorski dnevnik poudarja, da se je prisotnost turistov v Gorici v primerjavi s predcovidnim letom 2019 povečala za kar 118,8 odstotka, kar je zgovoren podatek. Leto 2025 je bilo tudi za destinacijo Nova Gorica in Vipavska dolina eno najuspešnejših doslej. »Po letnih turističnih kazalnikih smo bili prva destinacija po rasti turističnega obiska v regiji Mediteranska & Kraška Slovenija ter smo se uvrstili med prve štiri destinacije v Sloveniji,« sporočajo iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.