Na avtocesti A4 so po jutranji nesreči malo pred 13. uro spet odprli odsek med Redipuljo in Vilešem. Trčili so trije tovornjaki, en voznik je zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Dva tovornjakarja sta bila lažje poškodovana. Enega so prepeljali v tržiško bolnišnico, drugi pa je prevoz v bolnišnico odklonil.

Ob 14. uri je bil promet zelo gost zlasti med Portogruarom in Cessaltom v smeri Benetk in upočasnjen na cestninski postaji pri Palmanovi.