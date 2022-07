Na Brestovcu še gori, ponoči evakuirali del prebivalcev Vrha (video)

Na Brestovcu nad Devetaki še vedno gori. Ponoči se je ogenj ob pomoči vetra razširil v smeri Vrha in se nevarno približal vasi, zato so ob 3. uri evakuirali 25 družin, ki stanujejo najbližje gozdu. Varnostni organi so potrkali na vrata občanov, ki živijo v Cotičih in pri Devetakih, in jim veleli, naj zapustijo svoje domove. Sprejeli so jih v telovadnici v Sovodnjah.

»Evakuirali smo jih, ker je veter pihal ravno v smer hiš,« pravi župana Sovodenj Luca Pisk, po besedah katerega naj bi trenutno ogenj ne dosegel stanovanjskih objektov, po pričevanju nekaterih domačinov pa naj bi ponoči, ko so zapuščali domove, zublji že skoraj zajeli kočo Kraških krtov. »Zdaj na območju pomaga gasiti helikopter, nestrpno čakamo še drugega in tretjega ter seveda kanader. Veter zdaj piha v drugo smer, proti Doberdobu, kjer je ogromno dima,« pravi Pisk.

Na prizorišču (ob 8.30) je že helikopter, prileteli sta tudi letali kanader.

Gasilci so malo po 10. uri sporočili, da so na delu ob dveh letalih kanader trije helikopterji.