Na dobri poti, da postanejo graditelji miru

Prebivalci zborovskega »planeta« smo naivno prepričani, da bi bil svet boljši, ko bi več ljudi pelo v zborih. Prepričanje je potrdila množična skupina mladih, ki so investirali svoje energije, čas in trud v realizacijo čezmejnega projekta Zarja miru, s katerim so pred dnevi nastopili v Bardu v sklopu Kogojevih dni. Minulo soboto je sledil koncert v cerkvi Srca Jezusovega v Gorici, medtem ko bodo svojo mini turnejo zaključili v soboto, 21. oktobra, ob 17.30 v baziliki na Sveti Gori.

Mešani mladinski zbor Emil Komel, mladinski zbor Šempeter-Vrtojba in komorni orkester Nova so želeli izraziti svoje (glasbene) misli glede možnosti svetlejših časov. Svetloba je najmočnejši vtis, ki ga je velika zasedba posredovala številnemu občinstvu na goriški ponovitvi koncerta, in je tudi vsebinsko jedro skladbe, okrog katere je nastal celotni projekt. Osrednji in skupni del koncerta je namreč maša Sunrise (Sončni vzhod) norveškega sodobnega skladatelja Ole Gjeila.

Duhovnost in zemeljskost

Priljubljeni avtor zborovske glasbe je omenjeno skladbo napisal leta 2007. Besedilo v latinščini sledi delom maše, vsak del pa nosi tudi angleški naslov, ki daje konkretno podobo vzdušju (Sfere, Sončni vzhod, Mesto, Identiteta in Zemlja). Duhovni in zemeljski element sobivata; slog prav tako upošteva molitveno spevnost v prepoznavno cerkvenem »tonu« in ji daje vzporedno, skoraj vizualno dimenzijo s sugestivno instrumentalno in harmonsko avro. Skladba ponuja mladim izvajalcem možnost soočenja s sporočilno in nebanalno govorico, ki mestoma meji s filmsko glasbo (Gjeilo je zelo dejaven tudi na tem področju). Združene zbore in orkester je vodil David Bandelj, ki je podprl mehkobo izraza z oblikovanjem ekspresivnega zvoka, znotraj katerega je izpostavil bolj navdih kot dinamični razpon. V tem smislu je zbor zelo dobro izpeljal eno največjih tehničnih težav in sicer enotno izgovarjanje besedila v tretjem, izrazito recitativnem delu (Credo).

V sklopu koncerta je vsak od soustvarjalcev imel svoj samostojni trenutek. Orkester je stoje uvedel v koncert (verjetno iz čisto praktičnih razlogov bolj kot po »baročni praksi«, drža pa je zagotovo vplivala na poseben zanos) najprej z instrumentalno priredbo največje Gjeilove uspešnice Northern lights, nakar je s solistko na oboo Anamarijo Vuga nadaljeval v znamenju Ennia Morriconeja. Mladinski zbor Šempeter-Vrtojba je pod vodstvom Mojce Maver Podbersič uvedel v pevski del s svežim zvokom mlade zasedbe med baročnim Couperinom in poduhovljenim Rutterjem, medtem ko je mešani mladinski zbor Komel ubral zahtevnejše strune Merkujevega introspektivnega Pater Noster in nenavadno barvitega slovanskega Psalma Arva Pärta.

Koncert sta priredila Kulturni center Lojze Bratuž in slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. Dobrodošlico sta izrekla Franka Žgavec in duhovnik Salvatore Di Martino, ki je v sozvočju z zadnjimi besedami Gjeilove maše izrazil željo, da bi mladi postali graditelji miru. Mladi, ki se posvečajo petju in glasbi, so že na dobri poti.