Na domu je skrival orožje in drogo

Policisti policijske postaje Nova Gorica so s kriminalisti policijske uprave Nova Gorica in policisti Enote vodnikov službenih psov včeraj opravili hišno preiskavo na območju Upravne enote Nova Gorica zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Med hišno preiskavo so policisti pri osumljencu našli in zasegli več različnih kosov orožja, strelivo ter večjo količino zeleno-rjavih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Najdeno orožje in strelivo ter večja količina rastlinskih delcev so bili poslani v nadaljnjo analizo. V preiskavi je bil odkrit tudi prostor za gojenje konoplje.

Zoper osumljenca bo zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva in suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami podana kazenska ovadba.