Na domu pomagala pri rojstvu sestrice

Danes je okrog 6. ure zjutraj na enotno številko za klic v sili 112 prispel klic para iz Tržiča, ker naj bi nosečnica kmalu rodila. Ženska, ki je že imela eno hčerko, je takoj dobila porodne bolečine in popadke, zato ni bilo časa, da bi se odpravila v bolnišnico.

Zdravstveni delavec je zato na dom družine poslal reševalno vozilo iz Gradišča, istočasno pa je po telefonu vodil hčerko, ki je pomagala mami pri porodu.

Starša sta namreč tuja državljana, ki nista govorila tekoče italijansko, kljub temu pa prevajalska služba, ki jo nudi služba 112 ni bila potrebna, saj je italijanščino zelo dobro obvladala hčerka, ki je pomagala mami pri porodu.

Mamo in dojenčico so prepeljali v bolnišnico, da bi preverili njihovo zdravstveno stanje in ugotovili, da je z njima vse v redu.