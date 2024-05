»Na drugačnost glejmo s srčnimi očmi«

Vsestranska glasbenica Damjana Golavšek otrokom v Dijaškem domu v Gorici svoje znanje predaja že 17 let. »To je prostor smeha, igre, ustvarjalnosti, učenja, sreče. Prostor, ki mu lahko rečem ‘moja hiša nasprot’ sonca’,« pravi. V muzikalu, ki ga bodo v Kulturnem domu uprizorili v Gorici v nedeljo, 26. maja, ob 18. uri, so se dotaknili pojma drugačnosti.

Ob vaših številnih glasbenih talentih, o katerih smo se lahko prepričali tudi v televizijski oddaji Znan obraz ima svoj glas na Pop Tv, ste se tokrat prvič poizkusili v vlogi režiserke muzikala. Vam je pisana na kožo?

Z otroki delam debelih 38 let. Po izobrazbi sem vzgojiteljica predšolskih otrok, kasneje sem se izobraževala na srednji glasbeni šoli v Ljubljani (smer jazz zabavna glasba) in bila zaposlena na RTV Slovenija. Glasba se v meni pretaka s tako silo, da je enostavno ne morem zadržati zase, moja notranja nuja je, da jo delim z drugimi, najraje z otroki. V Dijaški dom prihajam kot učiteljica petja. To šolsko leto je Andreja Benedetič, ki režira predstave, na porodniškem dopustu, zato sem z velikim navdušenjem prevzela zaključno prireditev Dijaškega doma.

Naloga je težja, kot sem sprva mislila, čeravno nisem brez izkušenj. A bistvo je, da otroci iz sebe potegnejo najboljše ustvarjalne iskre. Delo z mladimi, ki se spogledujejo z adolescenco, ima posebne zakonitosti. Motivacija mora biti potrpežljiva in pozitivna. Biti režiser je nekaj povsem drugega, kot biti igralec. Bolj sem domača v vlogi igralke in predvsem pevke.

Kako ste se lotili Nenavadne poroke?

Najprej smo se naučili vse skladbe, jih posneli, vmes vadili tekst predstave, ki ga ni malo, veliko je tudi ponovitev lanske predstave Bumbarji. V igralskem delu nastopa deset otrok, ki so vsi glavni protagonisti.