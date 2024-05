Na festivalu èStoria tudi knjiga o zatiranju goriških Slovencev

Včeraj se je z več dogodki in ob množični udeležbi začel festival zgodovine èStoria, ki ga letos prirejajo z imenom Date (Datumi). Drugi dan festivala se danes začenja z debato o vojni v Ukrajini, ki jo bodo oblikovali Cesare La Mantia, Georg Meyr in Andrea Romoli v palači De Grazia ob 9.30. Ob isti uri bosta v Verdijevem gledališču gostovala egiptolog Toby Wilkinskon in arheologinja Antonella Testa, ki bosta pripovedovala o kraljevini Ramsesa II.

Ob 9.30 se bo dogajalo tudi v kompleksu sv. Klare, kjer bosta Pietro Vannicelli in Ezio Benedetti predavala o starogrškemu zgodovinarju Herodotu. Nato, ob 10. uri, bo v kompleksu sv. Klare na vrsti dejavnost za študente. V sobi pobega bodo odkrivali značilnosti družbe, v kateri so živele prejšnje generacije. Ob 10.30 bo v Verdijevem gledališču v gosteh paleontolog Stephen Brusatte. V gledališču bo ob 11.30 sledilo srečanje z novinarjem Luco Liguorijem, ki je 20. julija 1969 za Radio Rai poročal o pristanku na Luni.

Ob 16. uri bo v palači De Grazia predstavitev knjige Zapisi vsakdanjega gorja na vzhodni meji 1942- 1945 Metke Gombač in Borisa M. Gombača, v kateri avtorja poročata o zatiranju goriških Slovencev med drugo svetovno vojno. Celoten program je na voljo na spletni strani festivala èStoria.