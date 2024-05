Na Goriškem beležijo najnižje plače

Iz podatkov deželnega raziskovalnega zavoda Ires izhaja, da je v letu 2023 povprečni letni dohodek posameznega Goričana znašal približno 23.000 evrov. Goričani so lani v primerjavi z drugimi pokrajinami Dežele Furlanije - Julijske krajine imeli nižje dohodke. Najvišje dohodke so imeli prebivalci nekdanje tržaške pokrajine (skoraj 26.000 evrov), sledijo Pordenončani (24.596 evrov) in Videmčani (24.351 evrov). Ženske, rojene v tujih državah in s stalnim prebivališčem na Goriškem, so imele v lanskem letu v povprečju najnižje dohodke, in sicer manj kot 12.600 evrov.

»Najbogatejša« občina na Goriškem je lani bila Koprivno, kjer je povprečni letni dohodek občanov znašal 25.284 evrov. Na drugo mesto je raziskovalni inštitut Ires postavil Faro s 24.450 evri povprečnega dohodka, sledita Štarancan (24.058 evrov) in Gradišče (23.826 evrov). Gorica se je znašla le na trinajstem mestu, medtem ko so na zadnjih mestih občine Tržič, Dolenje in Števerjan. Dohodki Goričanov so se v primerjavi z letom 2022 rahlo zvišali, in sicer za 1000 evrov. Leta 2022 je povprečni letni dohodek posameznega Goričana namreč znašal 22.000 evrov. Tudi takrat je bila nekdanja goriška pokrajina po podatkih zavoda Ires zadnja na seznamu pokrajin v Deželi Furlaniji - Julijski krajini.