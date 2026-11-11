Na Goriškem evakuirali slovenske šole vseh stopenj

Evakuacije šol zaradi bombnega alarma so danes dopoldne potekale (in ponekod še potekajo) tudi na Goriškem. V goriški občini so grozilno sporočilo najprej prejeli na italijanskih zavodih Galilei, Slataper, Cossar in D'Annunzio (slednje so sprejeli v bližnji telovadnici Kulturnega doma), kmalu zatem pa tudi na slovenskih šolah vseh stopenj.

Goriški župan Rodolfo Ziberna in podžupanja Chiara Gatta sta bila o evakuacijah obveščena kmalu po 10. uri. Sprva je kazalo, da so sporočila prejeli samo višješolski zavodi, nato pa se je alarm razširil na šole vseh stopenj. Drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Puccinijevi ulici so na podlagi navodil varnostnih organov evakuirali okrog 12.45. Pred tem so na tehniških smereh Cankar-Zois-Vega imeli reden pouk, na licejih Gregorčič in Trubar pa medrazredno zborovanje.

Tudi s pomočjo predstavnikov staršev so iz tajništva Večstopenjske šole Gorica kmalu po 12. uri sporočili družinam, naj pridejo v šolo po učence prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka ter osnovnih šol Josipa Abrama v Pevmi, Frana Erjavca v Štandrežu, Ludvika Zorzuta v Bračanu in Alojza Gradnika v Števerjanu. Na šoli Otona Župančiča v Gorici danes ni bilo pouka, saj so vsi razredi na izletu, policisti pa so okrog 11.45, ko so se ravnokar pripravljali na kosilo, evakuirali sosednji vrtec Ringaraja v Ulici Brolo in vse ostale slovenske vrtce goriškega ravnateljstva. Slovenske šole in vrtci v sovodenjski in doberdobski občini pa danes zaradi praznovanja zavetnika nimajo pouka.