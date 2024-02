Na goriškem gradu se je hudo poškodoval delavec

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na goriškem gradu, kjer se je hudo poškodoval delavec, ki je padel z višine šestih metrov. Prispela sta reševalno vozilo iz Gorice in zdravniški avtomobil iz Gradišča, nato je priletel še reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in organi pregona.