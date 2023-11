Na Goriškem lani 438 nesreč

V nekdanji goriški pokrajini se je lani zgodilo skupno 438 nesreč; v njih so štiri osebe izgubile življenje, medtem ko je bilo ranjenih 522. Nespoštovanje prometnih znakov je bilo glavni vzrok nesreč; odgovorno je bilo za kar 35 odstotkov primerov, zaradi nespoštovanja prometnih zakonov sta med drugim umrli dve osebi. Na drugo mesto neslavne lestvice se je uvrstila nepazljivost, zaradi katere je prišlo do skoraj 18 odstotkov nesreč. Tretje mesto si s po 12 odstotki nesreč delita neupoštevanje hitrostnih omejitev oz. varnostne razdalje. Velikemu številu nesreč bi se lahko izognili, če bi se vozniki in drugi udeleženci v prometu držali prometnih predpisov in če bi bili med vožnjo bolj pozorni, na vse kar se dogaja okoli njih.

Da bi spodbudili k razmisleku o pomenu varne vožnje, je italijanski avtomobilistični klub ACI pripravil informativno kampanjo, ki so jo včeraj predstavili na goriški prefekturi. Navzoče je uvodoma nagovoril goriški prefekt Raffaele Ricciardi, zatem je deželni odbornik Pierpaolo Roberti pojasnil, da je dežela kampanjo podprla s 400.000 evri prispevka. V Furlaniji - Julijski krajini sicer delujejo štirje krajevni odbori kluba ACI, tako da bo vsak izmed njih - goriški, tržaški, videmski in pordenonski - prejel po 100.000 evrov.

Kako bo potekala kampanja na Goriškem, je včeraj pojasnila Cristina Pagliara, predsednica goriškega odbora kluba ACI. »Pripravili bomo strip, ki bo namenjen šolarjem. Zanje bomo priredili tudi dve gledališki predstavi. Starejše bomo nagovarjali na univerzah za tretje starostno obdobje, kar bomo izkoristili tudi za predstavitev novosti prometnega zakonika, ki bodo predvidoma stopile v veljavi z novim letom,« je povedala Cristina Pagliara in opozorila, da bodo kampanjo promovirali tudi v krajevnih medijih in na spletu. V sodelovanju s prevoznim podjetjem APT so na en avtobus že nalepili sporočila, s katerimi pozivajo k spoštovanju prometnih predpiso