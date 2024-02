Na Goriškem narašča število žrtev mobinga

V brezplačni svetovalni službi, ki deluje od leta 2018 in je lani dobila nove prostore na sedežu nekdanjega rajonskega sveta v Barzellinijevi ulici v Goroci, so med lanskim letom prisluhnili 104 osebam, medtem ko je pred dvema letoma njihovo pomoč poiskalo 80 ljudi.

»Z delovanjem svetovalne službe smo zelo zadovoljni, zato smo podaljšali dogovor o sodelovanju še za letošnje leto,« pravi občinska svetnica Marilena Bernobich, ki je včeraj delovanje svetovalne službe predstavila skupaj z njeno koordinatorico, odvetnico Tereso Denette.

Prošenj po pomoči je vse več

»Vse več ljudi, ki so žrtve mobinga, se odloči, da zaprosi za pomoč. Mnogi za delovanje naše službe izvejo od družinskih zdravnikov, ki so skupaj s sindikati prvi, pri katerih žrtve mobinga poiščejo pomoč. Mi jim ponudimo celo vrsto nasvetov, kako naj se obnašajo in branijo, zagotovimo jim tudi popolno anonimnost,« pravi Teresa Denette in pojasnjuje, da ženske predstavljajo 63 odstotkov žrtev mobinga, ki poiščejo pomoč v goriški svetovalni službi.

»Lani je do nas prišlo 63 žensk in 38 moških,« razlaga videmska odvetnica, po kateri se je s 17na 25 odstotkov povečal delež oseb, ki so stare med 31 in 40 let.

»Na Goriškem se je lani povečal tudi delež žrtev mobinga, starih med 41 in 50 let. Lani smo jih našteli 31, medtem ko jih je bilo pred dvema letoma 23. Če starost vežemo na spol, se nam ponudi kar nekaj zanimivih ugotovitev. Do 30. leta starosti ni razlik med številom uporabnikov naše službe, medtem ko se v starostni skupini 31-40 zelo poveča število žensk, ki predstavljajo 65 odstotkov uporabnikov te starosti,« pravi Teresa Denette in nadaljuje: »Ženske, stare od 31 do 40 let, običajno imajo otroke, kar jim povzroča številne težave pri usklajevanju urnikov dela s svojimi novimi družinskimi obveznostmi. Med uporabniki, ki so stari od 41 do 50 let, se število žensk zniža na 55 odstotkov, nakar se po 51. letu starosti zopet dvigne na 59 odstotkov, kar je povezano s tem, da ženske pogosto skrbijo za starše.«

Večina reši svoje težave

»Večina ljudi, ki nas obišče, reši svoje težave. Novih uporabnikov je bilo lani 93 odstotkov, medtem ko se jih je samo sedem odstotkov že oglasilo pri nas v prejšnjih letih in se zatem vračalo, ker ni še rešilo svoje stiske,« pravi Teresa Denette. Največ obiskovalcev službe je bilo zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas (91 odstotkov), sicer se je od leta 2022 do leta 2023 povečalo število oseb s terminskimi pogodbami s 6 na 9 odstotkov. Večina prosilcev pomoči je bila zaposlena v zasebnem sektorju (65 odstotkov), glede na leto 2022 se je število zaposlenih v javnem sektorju povečalo za en odstotek.

»V 38 odstotkih primerov je mobing posledica sprememb, do katerih pride, ko imajo podjetja novega lastnika oz. ko se odločijo, da spremenijo svoje delovanje oz. posodobijo svojo zunanjo podobo. V teh primerih pogosto nastradajo starejši zaposleni,« opozarja odvetnica in pojasnjuje, da so žrtve mobinga v 38 odstotkih primerov žrtve kritik in ponižanj, v 24 odstotkih primerov so deležne prevelikega nadzora s strani nadrejenih.

Mobing običajno (v 87 odstotkih primerov) izvajajo ravno nadrejeni; med njimi so tako moški (41 odstotkov) kot ženske (43 odstotkov). V 16 odstotkih primerov so žrtve povedale, da so podvržene mobingu, ki ga sočasno izvajajo tako moški kot ženske. Ob zaključku včerajšnjega srečanja je odvetnica pozvala vse žrtve mobinga, naj se opogumijo in zaprosijo za pomoč, ki v številnih primerih prispeva k uspešni rešitvi težav.