Na Goriškem nastajal film o vezeh, ki premagujejo meje

Na Goriškem so zaključili snemanje kratkega filma Emma režiserja Vincenza D’Arpeja. Filmska ekipa je snemala zlasti v občinah Gorica, Krmin in Števerjan. Zgodba o bolečih odločitvah, sanjah in ljubezni se odvija na Goriškem ter raziskuje vezi, ki premagujejo meje. Scenarij sta napisala režiser in Lucio Toma, glavno vlogo pa igra Giorgio Colangeli. Ob njem nastopajo Romina Colbasso, Tommaso Scullin, Susanna Acchiardi in Tatiana Malalan. Glasbo podpisuje Teho Teardo. Pri nastajanju filma so sodelovali številni domači filmski delavci, podporo je zagotovila družba Tesla Production. Projekt sta podprla italijansko ministrstvo za kulturo in Film Commission FJK.