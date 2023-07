Na Goriškem ogromna škoda zaradi vremenske ujme

Na Goriškem so gasilci imeli celo noč polne roke dela, prebivalci pa so danes, 25. julija, zjutraj šele začeli ocenjevati škodo, ko je območje prešlo novo neurje, k sreči manj hudo kot sinočnja vremenska ujma, ki je prizadela tudi Videmsko in Pordenonsko. Na območju omenjenih treh pokrajin so oblasti prejele več kot 900 telefonskih klicev na pomoč. Prva nevihtna celica je hudo udarila med 20.30 in 21.30, ko so na Goriškem med drugim doživeli izpad elektrike, druga pa med 23. uro in polnočjo, naše kraje pa je nova fronta prečkala v torek zjutraj.

O veliki škodi so poročali iz Sovodenj, Rupe, Gabrij, Štandreža, Števerjana, Vrha, Ločnika, Gradišča, Ronk, Koprivnega in okolice. Marsikdo se je znašel z razbitimi vetrobranskimi stekli na avtomobilih, toča, velika kot žogice za namizni tenis, pa je poškodovala tudi marsikatero hišno okno in streho. Njena velikost je bila izredna, saj je bila velika tudi več kot 5 centimetrov, premer pa je ponekod presegal 10 centimetrov. Močan veter (sunki so presegli tudi hitrost 100 km/h) pa je ruval drevesa tudi v goriškem mestnem središču, kjer so za promet zaprli nekaj ulic zaradi padlih dreves, večja drevesa so bila nemočna tudi v parku ob Soči na Rojcah. Že drugič pa je neurje na Travniku pretrgalo oziroma dobesedno uničilo filmsko platno, na katerem predvajajo filme v sklopu festivala Amidei. Iz FJK med drugim poročajo, da so ponekod odjemalci ostali brez elektrike in telefonske povezave, nekaj težav je bilo zabeležiti tudi v železniškem potniškem prometu.

Po napovedi meteorologov naj bi nevihte razsajale po deželi do 9. ure. Nato naj bi se vremenska slika nekoliko umirila, med dnevom pa lahko pričakujemo nove nevihte.