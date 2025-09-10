Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah

Včeraj, 9. septembra, so ponovno sedli v šolske klopi učenci osnovnih šol Prežihovega Voranca v Doberdobu, Ljubke Šorli v Romjanu in Petra Butkoviča - Domna v Sovodnjah (na fotografiji). Pouk je stekel tudi na osnovni šoli Ludvika Zorzuta v Bračanu, medtem ko bo šolski zvonec na osnovnih šolah Frana Erjavca v Štandrežu, Alojza Gradnika v Števerjanu, Otona Župančiča v Gorici in Josipa Abrama v Pevmi prvič zazvonil danes, 10. septembra. V vrtcih doberdobskega ravnateljstva je dejavnost stekla včeraj, v vrtcih Večstopenjske šole Gorica pa bo danes.