Sreda, 10 september 2025
Iskanje
Šola

Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah

Eni so v klopi stopili včeraj, drugi bodo prišli na vrsto danes

Spletno uredništvo |
Gorica |
10. sep. 2025 | 7:27
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Prvi dan pouka v Sovodnjah (TIBALDI)( DANIELE TIBALDI )
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
    Na Goriškem se pouk začenja tudi na osnovnih šolah
Dark Theme

Včeraj, 9. septembra, so ponovno sedli v šolske klopi učenci osnovnih šol Prežihovega Voranca v Doberdobu, Ljubke Šorli v Romjanu in Petra Butkoviča - Domna v Sovodnjah (na fotografiji). Pouk je stekel tudi na osnovni šoli Ludvika Zorzuta v Bračanu, medtem ko bo šolski zvonec na osnovnih šolah Frana Erjavca v Štandrežu, Alojza Gradnika v Števerjanu, Otona Župančiča v Gorici in Josipa Abrama v Pevmi prvič zazvonil danes, 10. septembra. V vrtcih doberdobskega ravnateljstva je dejavnost stekla včeraj, v vrtcih Večstopenjske šole Gorica pa bo danes.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: