Na Goriškem se vračajo praznovanja na prostem

V zadnjih tednih so se epidemiološke razmere izboljšale. Proticovidni predpisi so se zrahljali in se bodo kmalu še dodatno, tako da so se razna slovenska kulturna društva na Goriškem odločila za ponovno organizacijo šager in prazničnih prireditev na prostem. Le-te se v nekaterih primerih vračajo po dvoletnem zatišju zaradi pandemije, ki je tovrstne dejavnosti v dobri meri onemogočila. Povratka k tradiciji sicer še ne bo v Rupi, kjer je priljubljeni Praznik frtalje običajno na sporedu 25. aprila, prezgodaj, da bi društvu uspelo dogodek izpeljati brez covidnih preglavic.

NA FRTALJO BO TREBA POČAKATI

»Trenutno so predpisi še takšni, da vsi ne bi smeli na šagro, temveč bi morali razlikovati med udeleženci. Zaradi tega smo se odločili, da praznika tudi letos ne izpeljemo; ker bi bil praznik kakorkoli 50. po vrsti, smo po drugi strani sklenili, da pripravimo nekaj kulturnega programa in ga objavimo na socialnih omrežjih,« pravi predsednik prosvetnega društva Rupa-Peč Albert Kovic in pojasnjuje, da razmišljajo o udeležbi na septembrskih Okusih ob meji. »Gre za prireditev, ki zahteva velik napor; zato moramo še preveriti, ali bi sploh zmogli. Med pandemijo so se ljudje oddaljili od društva – podobne težave imajo tudi drugi –, tako da še moramo oceniti, ali bi nas bilo za Okuse sploh dovolj,« ugotavlja Kovic in razlaga, da bodo 25. aprila v Rupi kakorkoli imeli slovesno mašo in procesijo po vasi, sledilo bo druženje, namenjeno le vaščanom. »Če bodo prihodnje leto razmere boljše in bo vse skupaj enostavnejše, računam, da bomo spet poskrbeli za Praznik frtalje,« za zaključek zagotavlja Albert Kovic.

PRVI MAJ V ŠTEVERJANU

Med tradicionalne in dobro obiskane spomladanske praznične dogodke spada števerjansko prvomajsko slavje. V kulturnem društvu Briški grič so se odločili, da letos izpeljejo praznik v skladu s tradicijo. Prvega maja bo tako v dopoldanskih urah na sporedu pohod, medtem ko bo popoldne kulturni program, v okviru katerega bodo s pesmimi upora nastopile Kombinatke. Predsednik Briškega griča Joško Terpin pojasnjuje, da bo dokončni program določen v prihodnjih dneh.

SPET TUDI PRAZNIK ŠPARGLJE

VPo lanski spletni izvedbi se v živo vrača tudi štandreški Praznik špargljev. Predsednik Prosvetnega društva Štandrež David Vizintin napoveduje, da bo praznik potekal dva vikenda, 21. in 22. maja ter 28. in 29. maja. Program še sestavljajo, sicer organizatorji čakajo, da bodo jasnejši proticovidni predpisi, ki bodo veljali maja. Kakorkoli, v Prosvetnem društvu se nadejajo, da bodo na prazniku nastopili tudi otroci iz štandreške šole Frana Erjavca, ki so sicer stalni gostje prireditve.

PIČULATI ODPIRAJO SEZONO

Niz dogodkov na prostem v prihodnjih mesecih načrtuje tudi štandreško kulturno društvo Oton Župančič. V poletno sezono bodo uvedli Pičulati, člani društvenega mladinskega odseka, ki bodo dvorišče doma Andreja Budala poživili v petek, 6. maja, z glasbenim večerom in še v soboto, 14. maja, s koncertom. Junija bosta v domu dva dogodka ob 50-letnici smrti Andreja Budala, živahno bo tudi septembra z odbojkarskim turnirjem v spomin na Daniela Boškina.

V SOVODNJAH JUNIJSKI VEČERI

V sovodenjski občini bodo junija z nizom dogodkov obeležili 71-letnico občinske samostojnosti. Pri organizaciji Junijskih večerov z občinsko upravo sodelujejo krajevna društva, ki bodo poskrbela za razne prireditve po vaseh, medtem ko bo v petek, 24. junija, slavnostna seja občinskega sveta. V Sovodnjah bo slovesno tudi 9. junija, ko bodo obeležili 40-letnico poimenovanja osnovne šole po Petru Butkoviču Domnu.

LIKOF LETOS DVODNEVNI

V Števerjan se vrača tudi Likof. Enogastronomska prireditev je pred dvema letoma odpadla, lani so izpeljali le en praznični večer, medtem ko bo letos dogajanje dvodnevno. »Letošnja prireditev bo potekala v tradicionalni obliki v petek in soboto, 3. in 4. junija. Prihodnji teden bomo dorekli še zadnje organizacijske detajle, sicer še ni dokončno jasno, kako bo s proticovidnimi predpisi. Računamo, da bomo letos v vinogradih ponudili aperitiv, medtem ko naj bi se večerje vrnile prihodnje leto, ko upamo, da bo prireditev lahko spet tridnevna,« pojasnjuje Elija Muzic v imenu Vinoteke števerjanski griči, ki je osrednji prireditelj dogodka, pri katerem sodelujeta tudi vaški društvi F.B. Sedej in Briški grič, medtem ko mu pokroviteljstvo zagotavljata števerjanska občina in konzorcij Collio.

JUBILEJNI FESTIVAL

V Števerjanu bo veselo tudi 1., 2., in 3. julija, ko bo na sporedu 50. Festival narodno-zabavne glasbe v organizaciji društva F.B. Sedej. Ansambli se lahko prijavijo do vključno torka, 26. aprila. Lani so namesto tradicionalnega tekmovanja izpeljali glasbeni večer Top hiti Števerjanskega festivala, medtem ko je pred dvema letoma kot številni drugi dogodki festival odpadel.

PRED POLETJEM TUDI MLAJI

Napovedano zrahljanje proticovidnih predpisov bo nedvomno prispevalo k temu, da se bo več dogodkov zvrstilo tudi čez poletje. V Pevmi so stekli prvi pogovori v zvezi z avgustovskim praznikom sv. Ane, medtem ko se nekatera društva že lotevajo organizacije poletnih športnih turnirjev; po vaseh se bodo zvrstila kresovanja, ponekod bo poskrbljeno za gledališče in kino na prostem. Marsikje sicer še ne razmišljajo o poletju, saj se ravnokar pripravljajo na svečanosti ob 25. aprilu in na postavljanje mlajev; v Doberdobu bo 1. maja na sporedu prvomajska budnica, za katero bo poskrbel pihalni orkester Kras.