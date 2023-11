Na Goriškem trije novi vitezi

Ob današnjem dnevu italijanskih oboroženih sili in državne enotnosti je osrednja svečanost v Furlaniji - Julijski krajini kot običajno potekala pred kostnico v Redipulji, kjer je ob navzočnosti predsednika poslanske zbornice Lorenza Fontane prisotne nagovorila ministrica za institucionalne reforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. V popoldanskih urah so na goriški prefekturi podelili diplome, s katerimi je predsednik republike Sergio Mattarella odlikoval tri zaslužne osebnosti z Goriškega. Vitezi so postali Pierpaolo Freschi, Paolo Brotto in Rudi Pavšič, novinar in dolgoletni predsednik SKGZ.